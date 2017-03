Milanese derby in China

PEKING - De Italiaanse grootmachten AC Milan en Internazionale nemen het in de voorbereiding op het nieuwe seizoen tegen elkaar op, maar niet in het stadion dat ze samen delen. De rood-zwarte en blauw-zwarte formaties treffen elkaar op 24 juli in de Chinese stad Nanjing, als onderdeel van de International Champions Cup. Aan dat toernooi in China doen verder Bayern München, Arsenal en Borussia Dortmund mee.

Door ANP - 14-3-2017, 12:06 (Update 14-3-2017, 12:06)

De laatste jaren gaan de grootste clubs van Europa tijdens de voorbereiding vaak naar Azië, Australië en Noord-Amerika om daar tegen elkaar te oefenen. Zo staan de Spaanse rivalen Real Madrid en FC Barcelona komende zomer op 29 juli tegenover elkaar in Miami. Er komt nu ook een derby van Milaan in China. Arjen Robben speelt met Bayern München tegen Arsenal en AC Milan. De Duitse kampioen oefent vervolgens in Shanghai tegen Chelsea en Inter.