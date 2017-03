Slowaakse arbiter voor Ajax en Kopenhagen

ANP Slowaakse arbiter voor Ajax en Kopenhagen

NYON - De return in de achtste finales van de Europa League tussen Ajax en FC Kopenhagen staat donderdag onder leiding van de Slowaakse arbiter Ivan Kruzliak. De Europese voetbalbond UEFA stelde de 32-jarige Kruzliak dinsdag aan voor de wedstrijd in de Amsterdam ArenA. Ajax heeft voor eigen publiek in principe aan één doelpunt genoeg om de kwartfinales te halen, na de nederlaag van 2-1 vorige week in de Deense hoofdstad Kopenhagen.

Door ANP - 14-3-2017, 11:46 (Update 14-3-2017, 11:46)

Kruzliak kwam twee jaar geleden ook al naar Amsterdam, toen voor de return tussen Ajax en Rapid Wien in de derde voorronde van de Champions League. De thuisclub verloor met 3-2 en werd daardoor uitgeschakeld. Eerder dit seizoen had de Slowaak de leiding bij de Europese uitwedstrijd van Ajax tegen Celta de Vigo, die in 2-2 eindigde.

De UEFA heeft geen Nederlandse arbiters aangewezen voor de Europese duels van deze week.