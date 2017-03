Leverkusen gehavend voor return in Madrid

LEVERKUSEN - Bayer Leverkusen staat woensdag tegen Atlético Madrid sowieso al voor een moeilijke opgave en die wordt alleen maar lastiger omdat heel wat spelers ontbreken. Trainer Tayfun Korkut, vorige week aangesteld als vervanger van de ontslagen Roger Schmidt, stapte dinsdag zonder zes vaste krachten in het vliegtuig richting de Spaanse hoofdstad. Met Ömer Toprak, Jonathan Tah (beiden geblesseerd) en de geschorste Benjamin Henrichs mist hij drie verdedigers die doorgaans in de basis staan.

Door ANP - 14-3-2017, 11:30 (Update 14-3-2017, 11:30)

Daarnaast moet Leverkusen het doen zonder Lars Bender, die vanwege een enkelblessure al lang aan de kant staat. Ook Stefan Kiessling en Kai Havertz kunnen niet meedoen tegen Atlético. De zeventienjarige Havertz ontbreekt in de selectie omdat hij belangrijke schoolexamens op het programma heeft staan.

Na de 4-2-nederlaag voor eigen publiek moet Leverkusen minimaal drie doelpunten maken om de kwartfinales van de Champions League te kunnen halen. ,,We gaan niet alleen voor de lol naar Madrid, we moeten geloven in een goed resultaat'', zei Korkut voor vertrek.