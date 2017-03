Mourinho hekelt scheids en Chelsea-fans

LONDEN - Manchester United-coach José Mourinho had maandagavond een cynische reactie nadat zijn ploeg was uitgeschakeld door Chelsea (1-0) in de kwartfinale van de FA Cup. De Portugees zei tegen de BBC dat hij scheidsrechter Michael Oliver de hand had geschud en hem had gefeliciteerd. ,,Michael Oliver is een scheidsrechter met een fantastische potentie. In vier wedstrijden heeft hij ons drie strafschoppen en een rode kaart gegeven', zei hij.

Door ANP - 14-3-2017, 0:34 (Update 14-3-2017, 0:34)

Mourinho moest toezien hoe zijn speler Ander Herrera al in de eerste helft na een overtreding op Eden Hazard tegen zijn tweede gele kaart aanliep. Met tien man kon United het niet bolwerken tegen Chelsea.

Ook in de persconferentie na afloop was de Portugees op dreef. ,,Totdat Chelsea een trainer heeft die hen vier landstitels heeft bezorgd, blijf ik de nummer één'', reageerde hij koeltjes op de Chelsea-fans die hem 'Judas' hadden genoemd.