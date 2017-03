De Vrij valt uit bij Lazio met knieblessure

ROME - Stefan de Vrij is maandagavond bij het met 3-1 gewonnen duel van zijn club Lazio tegen Torino uitgevallen met een knieblessure. De 25-jarige verdediger moest in de rust gewisseld worden met klachten aan zijn rechterknie en is daarop meteen naar het ziekenhuis gegaan voor een scan.

Door ANP - 13-3-2017, 23:25 (Update 13-3-2017, 23:25)

Bondscoach Danny Blind had De Vrij net als zijn ploeggenoot Wesley Hoedt opgenomen in de voorselectie voor van Oranje voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije op 25 maart en de oefenwedstrijd tegen Italië drie dagen later.

De Vrij ontbrak ruim tien maanden bij Lazio door een blessure aan zijn linkerknie en maakte in de zomer van 2016 zijn rentree.