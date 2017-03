Lazio terug naar vierde plek in de Serie A

ANP Lazio terug naar vierde plek in de Serie A

ROME - Lazio heeft maandag de vierde plek in de Italiaanse competitie weer overgenomen van Inter. De club uit Rome won in eigen huis met 3-1 van Torino. Lazio heeft twee punten meer dan Internazionale, dat afgelopen zaterdag dankzij een 7-1-zege op Atalanta naar de vierde plek was geklommen.

Door ANP - 13-3-2017, 22:53 (Update 13-3-2017, 22:53)

De thuisploeg, die startte met de Nederlanders Wesley Hoedt en Stefan de Vrij, was in de eerste helft veel sterker dan de bezoekers uit Turijn. Toch kwam dat pas in de 56e minuut tot uitdrukking op het scorebord. Torino-verdediger Lorenzo De Silvestri werkte een voorzet niet goed weg, waarop Ciro Immobile kon binnenschieten. Een kwartier later maakte Maxi López gelijk. Hij kopte de vrije trap van Juan Iturbe binnen.

Invaller Keita Baldé Diao zorgde met een fraai schot opnieuw voor de voorsprong van Lazio. Felipe Anderson maakte er vlak voor tijd zelfs nog 3-1 van.