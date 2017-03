Geen basisplek voor Blind tegen Chelsea

LONDEN - Manchester United start maandagavond tegen Chelsea in de FA Cup zonder Daley Blind. De 27-jarige verdediger stond donderdag nog in de basis in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Europa League in Rusland tegen FK Rostov (1-1). De Argentijn Marcos Rojo neemt de plek van Blind over. De Nederlander zit op de bank in Londen.

Door ANP - 13-3-2017, 20:18 (Update 13-3-2017, 20:18)

Marcus Rashford staat in de spits bij United. De Engelsman leek het duel te moeten missen vanwege ziekte maar is toch op tijd hersteld. Het was lang onduidelijk wie er bij United in de aanval zou staan. Door een schorsing van Zlatan Ibrahimovic en blessures van Anthony Martial en Wayne Rooney had trainer José Mourinho weinig mogelijkheden over.