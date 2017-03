Savic speelt met gebroken neus bij Atlético

ANP Savic speelt met gebroken neus bij Atlético

MADRID - Verdediger Stefan Savic van Atlético Madrid heeft een gebroken neus overgehouden aan de competitiezege zaterdag bij Granada (0-1). De Montenegrijn kan desondanks woensdag gewoon meedoen tijdens de tweede confrontatie met Bayer Leverkusen in de achtste finales van de Champions League. De verliezend finalist van vorig seizoen verdedigt woensdag voor eigen publiek een voorsprong van 4-2.

Door ANP - 13-3-2017, 13:32 (Update 13-3-2017, 13:32)

Savic maakte de negentig minuten vol, hoewel hij in de slotfase een tik op zijn neus had gekregen. Medisch onderzoek wees uit dat die daarbij was gebroken. Savic kreeg een beschermend masker aangemeten, waarmee hij kan trainen én spelen.