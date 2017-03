FC Twente rouwt om overleden clubman Renes

ENSCHEDE - FC Twente rouwt om de dood van oud-teammanager Toon Renes. De clubman was al geruime tijd ziek en overleed zondag op zeventigjarige leeftijd. Renes stopte vorig jaar als teammanager van de Tukkers, na ruim dertig jaar trouwe dienst bij de club.

Door ANP - 13-3-2017, 10:13 (Update 13-3-2017, 10:13)

,,We nemen afscheid van een echte clubman'', zei directeur Jan van Halst maandag. ,,Dat valt zwaar, hoewel we wisten dat dit moment dichterbij kwam. Toon had altijd maar één belang en dat was het belang van FC Twente. Hij leefde voor zijn club. FC Twente is hem enorm veel dank verschuldigd.''

Renes vervulde tal van organisatorische taken in Enschede, eerst bij de beloften en vanaf 1997 als teammanager bij het eerste elftal. Hij werd in 2010, enkele dagen voor het kampioenschap van FC Twente, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De club organiseert woensdagavond in de Grolsch Veste een herdenking voor Renes, die in besloten kring wordt gecremeerd.