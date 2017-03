Ritzmaier na operatie direct terug op veld

DEVENTER - Go Ahead Eagles verwacht Marcel Ritzmaier dinsdag al weer op het trainingsveld. De Oostenrijkse huurling brak zaterdag in de verloren competitiewedstrijd tegen PSV, de club waarbij hij onder contract staat, zijn rechteronderarm toen hij daar ongelukkig op landde. Ritzmaier werd een dag later gelijk geopereerd.

Door ANP - 13-3-2017, 8:49 (Update 13-3-2017, 8:49)

De middenvelder, die door trainer Hans de Koning de laatste wedstrijden als linksback wordt gebruikt, kreeg een zogeheten softcast aangemeten. Met dat flexibele kunststofgips om zijn arm kan Ritzmaier gewoon trainen. De Koning verwacht de Oostenrijker dinsdag op het veld, als Go Ahead gaat beginnen aan de voorbereiding op de IJsselderby zondag tegen PEC Zwolle. Of Ritzmaier dan kan spelen, moet tijdens de trainingen blijken.

De club uit Deventer staat onderaan in de eredivisie met twintig punten uit 26 duels.