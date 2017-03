PSG herstelt zich met kleine zege op Lorient

ANP PSG herstelt zich met kleine zege op Lorient

LORIENT - Paris Saint-Germain heeft zich met een kleine zege een beetje hersteld van de ruime 6-1-nederlaag bij FC Barcelona woensdag. In de Franse competitie had de ploeg van de Spaanse coach Unai Emery daarvoor de ideale tegenstander in de nummer laatst, FC Lorient. Maar een doelpuntenfestijn werd het niet in de Bretonse stad: 1-2.

Door ANP - 12-3-2017, 23:12 (Update 12-3-2017, 23:12)

De Uruguayaan Edinson Cavani leek de bezoekers uit Parijs na een klein half uur spelen op voorsprong te schieten. Het doelpunt telde wel, maar kwam op naam van de onfortuinlijk Benjamin Jeannot van Lorient, die redding probeerde te brengen. In de tweede helft stelde Cavani Christopher Nkunku in staat de voorsprong te verdubbelen en daarmee was de wedstrijd gespeeld. Michaël Ciani deed nog wat terug voor de thuisploeg, maar PSG gaf de zege niet meer uit handen.

PSG klom door de zege weer naar de tweede plaats, op drie punten van koploper AS Monaco.