ANP Real Madrid terug aan kop na zege op Betis

MADRID - Real Madrid heeft zondag optimaal geprofiteerd van de nederlaag van concurrent FC Barcelona. De Madrilenen wonnen met 2-1 van Real Betis en namen de koppositie over van de Catalanen. De ploeg van coach Zinedine Zidane heeft nu twee punten meer dan Barcelona en heeft ook nog een wedstrijd tegoed.

Door ANP - 12-3-2017, 22:56 (Update 12-3-2017, 22:56)

Het leek er in de eerste helft op dat Real Madrid net als Barcelona moeite had om zich na een zwaar duel in de Champions League op te laden voor een competitiewedstrijd. De bezoekers uit Sevilla kwamen al snel in Bernabéu op voorsprong, omdat Real-doelman Keylor Navas zelf de bal in het doel liet rollen na een schot van de Paraguayaan Antonio Sanabria.

Nog voor rust bracht Cristiano Ronaldo met een kopbal de thuisploeg op gelijke hoogte. De volgende treffer van Real kwam echter maar niet. Totdat Sergio Ramos in de 81e minuut opnieuw zijn waarde bewees en hard binnenkopte op een corner van Toni Kroos.