AS Roma weer tweede na zege op Palermo

PALERMO - AS Roma heeft de tweede plek op de ranglijst in de Italiaanse Serie A terug. De ploeg van coach Luciano Spalletti won zondag met enige moeite met 3-0 bij degradatiekandidaat Palermo en passeerde Napoli weer op de ranglijst. Roma heeft nu 62 punten, acht minder dan koploper Juventus.

Door ANP - 12-3-2017, 22:49 (Update 12-3-2017, 22:49)

Roma leek vroeg op achterstand te komen op Sicilië, maar scheidsrechter Gianluca Rocchi keurde het doelpunt van Palermo af wegens buitenspel. Stephan El Shaarawy bracht de bezoekers in de 22e minuut wel op voorsprong, door een voorzet van Clément Grenier binnen te schieten. De Fransman, in de winter overgekomen van Olympique Lyon, startte voor het eerst in de basis en deed dat succesvol.

Palermo werd sterker in de tweede helft, maar de treffer bleef uit. Aan de andere kant scoorde Edin Džeko wel. Met een rollertje stelde hij de winst voor Roma veilig. Bruno Peres maakte op aangeven van de ingevallen Kevin Strootman in blessuretijd nog de 0-3.