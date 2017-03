McClaren opnieuw ontslagen bij Derby

DERBY - Steve McClaren is zondag voor de tweede keer binnen drie jaar ontslagen bij Derby County. De 55-jarige Brit, die met FC Twente in 2010 kampioen van Nederland werd, stond met Derby op de tiende plaats in de Championship, de op een na hoogste competitie in het Engelse voetbal.

Door ANP - 12-3-2017, 21:37 (Update 12-3-2017, 21:37)

De resultaten, de eenheid in het team en de moraal bleven afnemen, verklaart de club uit de Championship zondag op de eigen website. Het besluit van de clubleiding volgt na een 3-0 nederlaag bij Brighton & Hove Albion, vrijdagavond.

Na afloop van het seizoen 2014/2015 moest McClaren ook al het veld ruimen, toen Derby nipt de play-offs voor promotie naar de Premier League misliep.