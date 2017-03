Ajax-opponent Kopenhagen wint generale

KOPENHAGEN - FC Kopenhagen, de tegenstander van Ajax in de Europa League, heeft zondag in de Deense competitie thuis met 2-0 gewonnen van Esbjerg fB. De Paraguayaan Federico Santander opende in de 54e minuut de score. Andreas Cornelius, donderdag al trefzeker tegen Ajax, tekende voor de 2-0.

Door ANP - 12-3-2017, 20:07 (Update 12-3-2017, 20:07)

Bij Kopenhagen, koploper en regerend kampioen, zat voormalig Ajacied Nicolai Boilesen op de bank. De Denen komen komende donderdag op bezoek in de uitverkochte ArenA voor de return in de achtste finales van de Europa League. Ze verdedigen een 2-1-voorsprong van het duel van afgelopen donderdag.