Ajax verslaat FC Twente

ANP Ajax verslaat FC Twente

AMSTERDAM - Met enige moeite heeft Ajax zich in de titelrace van eredivisie gehouden. De voornaamste belager van koploper Feyenoord rekende zondag voor eigen publiek na rust af met FC Twente (3-0). Amin Younes had met de openingstreffer en een assist op de 2-0 van Kasper Dolberg een groot aandeel in de zege.

Door ANP - 12-3-2017, 18:41 (Update 12-3-2017, 18:48)

De linksbuiten vierde in de 55e minuut van het duel zijn eerste competitietreffer in de ArenA sinds vorig jaar mei, toen FC Twente ook de tegenstander was. Twaalf minuten later stelde hij Dolberg in staat de ontmoeting voor een groot deel te beslissen (2-0). De Deen bepaalde in de slotminuut ook de eindstand.

Younes is de eerste die zegt dat zijn rendement omhoog moet. Hij heeft echter niet te klagen over steun van het Amsterdamse publiek. Heel anders is dat inmiddels voor Bertrand Traoré, de huurling van Chelsea die bij Vitesse ook al onder trainer Peter Bosz voetbalde. De aanvaller deed tegen FC Twente meer fout dan goed en werd al voor rust uitgefloten. Toen hij na de 1-0 moest plaatsmaken voor Justin Kluivert juichten veel fans nog harder dan na de doelpunten van Younes en Dolberg.

Vermoeid

Ajax oogde vermoeid drie dagen na de zware uitwedstrijd tegen FC Kopenhagen. De spelers van de thuisploeg leden vooral vooral rust veel te vaak onnodig balverlies en voetbalden bovenal in een veel te laag tempo. Zo kreeg FC Twente alle tijd om de defensie goed te organiseren en werd doelman Nick Marsman lang nauwelijks in verlegenheid gebracht.

De keeper van de bezoekers reageerde attent toen Dolberg dreigend voor hem opdook en had geluk dat een schot van Joël Veltman rakelings over de lat scheerde. Traoré hielp Marsman door voor een vrij doel naast te schieten. In een versnelling hoger ging Ajax na de hervatting met iets meer overtuiging op zoek naar de openingstreffer. Dit keer was het niet Davy Klaassen, die de belangrijke 1-0 maakte. Hij leverde wel de assist op de treffer van Younes.

Na de 2-0 van Dolberg maakte trainer Bosz van de gelegenheid gebruik Matthijs de Ligt en Donny van de Beek te brengen. Hij heeft het duo donderdag mogelijk ook nodig als FC Kopenhagen op bezoek komt voor de return van de achtste finales van de Europa League, die Klaassen moet missen omdat hij geschorst is.