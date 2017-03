Jørgensen: drie goals, niet slecht toch?

ROTTERDAM - Nicolai Jørgensen had vier wedstrijden 'droog' gestaan, maar zondag tegen AZ scoorde de spits van Feyenoord er weer lustig op los. De 26-jarige Deen vierde in De Kuip de eerste hattrick uit zijn carrière en deed bovendien het voorbereidende werk bij de andere twee doelpunten (5-2). Met achttien treffers voert Jørgensen de topscorerslijst van de eredivisie aan.

Door ANP - 12-3-2017, 18:27 (Update 12-3-2017, 18:27)

,,Drie goals en twee assists, dat is meer dan perfect'', zei de Rotterdamse aanvalsleider. ,,Als spits is het frustrerend om vier duels op rij niet te scoren, maar ik wist dat het weer zou gaan lukken. En vandaag maakte ik er drie, niet slecht toch?''

Jørgensen vond opvallend genoeg de 3-0 van Dirk Kuijt het mooiste doelpunt van de middag. ,,Rick Karsdorp gaf de bal op mij en ik speelde 'm met mijn borst door op onze aanvoerder, die de bal raakte zoals je deze moet raken.'' Zelf had Jørgensen op fraaie wijze de score geopend, door een dieptepass van Karsdorp glijdend in de verre hoek te tikken. Het riep herinneringen op aan de treffer van Marco van Basten in de halve finale van het EK 1988 tegen West-Duitsland.