FC Barcelona onderuit bij Deportivo

LA CORUÑA - FC Barcelona heeft in de strijd om de Spaanse titel zondag drie punten verspeeld bij Deportivo La Coruña. Daar kon de koploper van de Spaanse competitie niet verhinderen dat de laaggeplaatste thuisploeg met 2-1 won. De ploeg van coach Luis Enrique blijft daardoor steken op 60 punten, één meer dan Real Madrid dat zondagavond in actie komt tegen Real Betis.

Door ANP - 12-3-2017, 18:17 (Update 12-3-2017, 18:17)

Barcelona kwam in de eerste helft op achterstand toen Joselu profiteerde van gerommel achterin bij de Catalanen. Hij schoot de bal hard binnen. Vlak na rust trok Luis Suarez de stand gelijk voor Barcelona, dat aantrad zonder Neymar, die zo'n grote rol had gespeeld in de wonderlijke ontsnapping tegen Paris-Saint-Germain afgelopen woensdag in de Champions League.

Aanvoerder Álex Bergantiños van Deportivo kopte de thuisploeg in de 74e minuut opnieuw op voorsprong na slecht verdedigen van Jordi Alba. De tweede achterstand kwamen de Catalanen niet meer te boven.