Van Bronckhorst roemt nuchtere Jørgensen

ROTTERDAM - Feyenoord heeft zondag tegen AZ laten zien dat de nederlaag vorige week bij stadgenoot Sparta een incident was. Dat concludeerde trainer Giovanni van Bronckhorst na de royale overwinning van zijn ploeg (5-2). ,,Het enige wat we na zo'n nederlaag konden doen, was de volgende wedstrijd winnen. Dat hebben we op overtuigende wijze gedaan en dat geeft vertrouwen'', zei Van Bronckhorst, die de Noorse tiener Emil Hansson in de slotfase liet debuteren.

12-3-2017

Feyenoord toonde in de eigen Kuip weer de vechtlust en overtuiging die op Het Kasteel ontbrak. ,,We hebben goed gereageerd na een teleurstellende wedstrijd. Vorig jaar bleven we vaak hangen in die teleurstelling, nu niet meer. Dat is de stap die we hebben gemaakt.''

Van Bronckhorst roemde spits Nicolai Jørgensen, die bij alle doelpunten was betrokken (drie goals, twee assists). ,,Of ik blij met hem ben? Dat is een understatement. Nicolai scoort makkelijk, is altijd aanspeelbaar en creëert kansen. Hij heeft zich heel makkelijk aangepast, mede dankzij zijn karakter. Hij is heel nuchter en blijft met beide benen op de grond, dat is zijn kracht.''