Verhaegh mist strafschop tegen Schalke

GELSENKIRCHEN - Paul Verhaegh heeft zondag in het uitduel met Schalke 04 een strafschop gemist. De inzet van de Nederlandse verdediger van Augsburg, die na een half uur spelen vanaf elf meter mocht aanleggen, belandde op de handen van Schalke-keeper Ralf Fährmann. Op dat moment stond het 2-0 voor Schalke, dat met 3-0 won en Augsburg passeerde op de ranglijst.

Door ANP - 12-3-2017, 17:54 (Update 12-3-2017, 17:54)

Guido Burgstaller had in het eerste half uur met twee doelpunten Schalke op voorsprong gezet. Vlak nadat Verhaegh verzuimde de aansluitingstreffer te maken, tekende Daniel Caligiuri voor de 3-0. De ruststand betekende tevens de eindstand. Bij de thuisploeg, die naar de elfde plaats in de Bundesliga klimt, zat Klaas-Jan Huntelaar de gehele wedstrijd op de bank. Augsburg blijft steken op de dertiende plek.