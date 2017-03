Vermeer denkt dat Jones nummer één blijft

ANP Vermeer denkt dat Jones nummer één blijft

ROTTERDAM - Kenneth Vermeer verwacht dat hij weer voor Brad Jones moet plaatsmaken bij Feyenoord zodra de Australische doelman hersteld is van een geïnfecteerde beenwond. ,,De trainer heeft Brad tot eerste keeper benoemd. Hij zal dus wel weer gaan spelen als hij fit is'', zei Vermeer zondag na zijn rentree onder de lat. De 31-jarige keeper, die in de voorbereiding een achillespees afscheurde, moest in de gewonnen thuiswedstrijd tegen AZ twee tegentreffers incasseren (5-2).

Door ANP - 12-3-2017, 17:53 (Update 12-3-2017, 17:53)

,,Toen ik eindelijk weer kon aansluiten bij de selectie, wist ik wel dat de trainer niet zomaar zou gaan wisselen onder de lat. Begrijpelijk dat hij wil vasthouden aan Brad'', zei Vermeer. ,,Daarom kwam deze kans wel onverwacht. Eigenlijk dacht ik dat ik moest gaan toewerken naar volgend seizoen.''

Trainer Giovanni van Bronckhorst liet doorschemeren dat Jones inderdaad weer gaat keepen als hij fit is. ,,Die keuze heb ik al eerder gemaakt.''