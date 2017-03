Snelle hattrick Icardi helpt Inter op weg

MILAAN - Internazionale heeft zondag in de thuiswedstrijd tegen Atalanta hard uitgehaald. De Milanese ploeg rolde de subtopper met 7-1 op. Clubtopscorer Mauro Icardi hielp zijn ploeg op weg met een zuivere hattrick in het eerste halfuur. Ploeggenoot Ever Banega kwam in de eerste helft twee keer tot scoren. Vlak voor de rust haalde Remo Freuler namens de bezoekers de nul van het scorebord.

Met treffers van Roberto Cagliardini en opnieuw Banega behaalde Inter, de ex-club van de ontslagen trainer Frank de Boer, de grootste competitiezege van dit seizoen. Vorig weekeinde was de ploeg uit Milaan al met 5-1 te sterk voor Cagliari. Inter klom over Atalanta en Lazio, dat maandag thuis speelt tegen Torino, naar de vierde plek.

Napoli herstelde zich van de uitschakeling door Real Madrid in de Champions League. De ploeg van coach Maurizio Sarri versloeg degradatiekandidaat Crotone met 3-0.