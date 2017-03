AA Gent ten koste van Mechelen naar play-offs

GENT - AA Gent mag alsnog meespelen in Play-off 1, de competitie waarin de zes beste ploegen in België gaan strijden om de titel. Op de slotdag van het reguliere seizoen versloeg Gent concurrent KV Mechelen, dat buiten de top zes viel. Het werd 3-0 voor de ploeg van coach Hein Vanhaezebroeck, die zich daarmee herstelde van de 5-2-nederlaag in de Europa League tegen Racing Genk.

Door ANP - 12-3-2017, 16:54 (Update 12-3-2017, 16:58)

Die laatste ploeg had ook nog een theoretische kans op plaatsing voor de kampioensgroep, maar de 4-0-zege bij Westerlo hielp niet. Het gevolg was wel dat voor Westerlo het seizoen erop zit. De ploeg is gedegradeerd. Om de titel strijden Anderlecht, Club Brugge, Zulte Waregem, AA Gent, Oostende en Charleroi. Zaterdag promoveerde Antwerp naar de hoogste klasse van het Belgische voetbal. Daarop had de bespeler van De Bosuil dertien jaar moeten wachten.

Anderlecht won op de dertigste en laatste speeldag met 3-0 van Waasland-Beveren. Omdat Club Brugge op eigen veld niet verder kwam dan 2-2 tegen Sint-Truiden gaat de ploeg uit Brussel als leider Play-off 1 in. Met het gehalveerde puntentotaal, zoals de regels in België voorschrijven, begint Anderlecht met 31 punten, één punt meer dan titelverdediger Brugge. Zulte Waregem heeft 27 punten, de andere drie teams beginnen met 25 punten.

Westerlo werd op de slotdag gepasseerd door Excelsior Moeskroen, dat met 2-0 won bij Kortrijk en zo degradatie voorkwam.