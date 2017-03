Kostbare zege Roda JC op FC Groningen

ANP Kostbare zege Roda JC op FC Groningen

KERKRADE - Roda JC heeft in de strijd tegen degradatie drie waardevolle punten gepakt. Het thuisduel met FC Groningen werd zondag met 3-1 gewonnen, dankzij rake kopballen van Abdul Ajagun, Chris Kum en Dani Schahin. Bryan Linssen maakte voor Groningen de eretreffer. De doelpuntenmaker kreeg in blessuretijd rood voor natrappen.

Door ANP - 12-3-2017, 16:34 (Update 12-3-2017, 16:48)

Roda, met Martin Milec, Adil Auassar en Mikhail Rosheuvel nieuw in de basiself, kwam goed voor de dag. In de 19e minuut volgde een eerste waarschuwing, toen doelman Sergio Padt kon redden op een kopbal van Mitchel Paulissen na een vlotte Roda-aanval.

De Nigeriaan Ajagun verschalkte Padt daarna wel, nadat Rosheuvel vanaf rechts had voorgegeven. Na rust waren Kum en de Duitser Schahin trefzeker met het hoofd. Een ongekende luxe voor Roda, dat dit seizoen moeilijk tot scoren komt en alleen tegen Excelsior (4-0) vaker dan twee keer het net vond.

Apathisch

Groningen speelde apathisch en werd veelvuldig in de verdediging gedrukt door de thuisploeg. De grootste kansen voor de bezoekers waren voor Mimoun Mahi, maar die miste scherpte. Linssen speelde ook ongelukkig, maar zorgde in de 73e minuut vanaf de rand van het zestienmetergebied nog voor 3-1. Een aansluitingstreffer van de Groningers zat er niet meer in. Roda haalde vakkundig het tempo uit de wedstrijd.

De Limburger Linssen, vaak uitgefloten door de Roda-fans, verloor in blessuretijd zijn beheersing. Hij kreeg van scheidsrechter Martin van den Kerkhof rood voor natrappen.