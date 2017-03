Jørgensen leidt Feyenoord langs AZ: 5-2 [video]

ANP Jørgensen leidt Feyenoord langs AZ: 5-2

ROTTERDAM - Nicolai Jørgensen heeft Feyenoord zondag naar een royale overwinning op AZ geleid. De koploper van de eredivisie versloeg de ploeterende Alkmaarders met 5-2 en herstelde zich daarmee van de nederlaag vorige week bij stadgenoot Sparta Rotterdam. Jørgensen nam drie treffers voor zijn rekening en gaf de assist bij de andere twee.

Door ANP - 12-3-2017, 16:32 (Update 12-3-2017, 16:50)

Feyenoord beleefde een roerige week, ingeleid door de nederlaag op Het Kasteel (1-0). De Rotterdammers liepen niet alleen sportieve schade op, maar ook fysiek. Terence Kongolo, Eljero Elia en Bilal Basaçikoglu kwamen allemaal gehavend uit de stadsderby en doelman Brad Jones belandde zelfs in het ziekenhuis.

Bovendien moest Tonny Vilhena zich voor de tuchtcommissie verantwoorden voor zijn al dan niet bewuste elleboogstoot in het gezicht van Sparta-spits Mathias Pogba. De middenvelder tekende beroep aan tegen zijn schorsing van drie duels, waardoor hij tegen AZ in ieder geval kon spelen.

Kenneth Vermeer kon door de afwezigheid van Jones zijn rentree maken onder de lat. De doelman was weliswaar al weer een tijdje fit nadat hij in de voorbereiding een zware achillespeesblessure had opgelopen, maar trainer Giovanni van Bronckhorst bleef vasthouden aan de degelijke Jones. Vermeer kreeg tijdens zijn eerste optreden van dit seizoen in de hoofdmacht amper wat te doen.

Slap

AZ verzuimde namelijk om het Feyenoord lastig te maken. De toch al zo matig draaiende ploeg van trainer John van den Brom speelde slap en zonder overtuiging. Binnen 22 minuten stond Feyenoord al met 2-0 voor. Topschutter Jørgensen opende de score, nadat hij vier wedstrijden op rij 'droog' had gestaan. Jens Toornstra knalde tien minuten later op aangeven van de Deen de 2-0 binnen.

Feyenoord nam daarna wat gas terug in de zonovergoten Kuip, zonder in de problemen te komen. Aanvoerder Dirk Kuijt bekroonde zijn terugkeer in de basis na een uur spelen met de 3-0, na voorbereidend werk van Jørgensen.

Nadat Derrick Luckassen iets terug had gedaan namens het kansloze AZ, voerde Jørgensen met twee treffers zijn totaal dit seizoen op naar achttien. Wout Weghorst tekende in blessuretijd voor de 5-2.

(App-gebruikers zien een video hier en hier en hier)