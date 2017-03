Ziyech, Veltman en Sánchez terug bij Ajax

AMSTERDAM - Hakim Ziyech keert terug in de basisformatie van Ajax. Hij begint om 16.45 uur aan het thuisduel met zijn vorige club FC Twente.

Door ANP - 12-3-2017, 16:03 (Update 12-3-2017, 16:03)

Ziyech had de laatste weken moeite met het overvolle programma van Ajax. Trainer Peter Bosz gunde zijn vermoeide middenvelder afgelopen donderdag rust tijdens het uitduel met FC Kopenhagen in de Europa League. Ziyech hoefde slechts in te vallen.

Joël Veltman en Davinson Sánchez ontbraken ook in Denemarken. Zij waren geschorst, maar starten wel weer tegen FC Twente.

Bij FC Twente keert de van een blessure herstelde Joachim Andersen weer terug in de basisformatie. Daardoor start Peet Bijen op de bank.

Opstelling:

Ajax : Onana; Veltman, Sánchez, Viergever en Sinkgraven; Klaassen, Schöne en Ziyech; Traoré, Dolberg en Younes.

FC Twente: Marsman; Ter Avest, Andersen, Thesker en Van der Lely, Mokotjo, Jensen en Klich; Ede, Ünal en Celina.