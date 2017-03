Feyenoord met Vermeer en Kuijt tegen AZ

ROTTERDAM - Doelman Kenneth Vermeer maakt zondag zijn rentree onder de lat bij Feyenoord. De 31-jarige Amsterdammer liep tijdens de voorbereiding op het seizoen een zware achillespeesblessure op en had een half jaar nodig om te herstellen. Vermeer vierde een paar weken terug zijn terugkeer op het veld bij het tweede elftal.

Door ANP - 12-3-2017, 13:43 (Update 12-3-2017, 13:58)

De vijfvoudig international van Oranje moest wachten op zijn kans in de hoofdmacht, omdat trainer Giovanni van Bronckhorst vasthield aan Brad Jones. De Australische doelman kampt nu echter met een ontstoken wond aan zijn onderbeen en kan daarom niet spelen. Dat geeft Vermeer de kans om tegen AZ zijn langverwachte rentree te maken.

Aanvoerder Dirk Kuijt heeft ook weer een basisplaats, nadat hij de voorgaande twee wedstrijden tegen PSV (2-1-winst) en Sparta Rotterdam (1-0-nederlaag) was gepasseerd. Jens Toornstra neemt de positie van de geblesseerde linksbuiten Eljero Elia over, Miquel Nelom vervangt links achterin de eveneens geblesseerde Terence Kongolo. Tonny Vilhena kan wel spelen, in afwachting van de beroepszaak die hij heeft aangespannen tegen zijn schorsing van drie wedstrijden.

Bij AZ heeft trainer John van den Brom zijn elftal op vier plekken gewijzigd ten opzichte van vorige week, toen de bekerfinalist met moeite een punt pakte tegen Excelsior (1-1). Stijn Wuytens, Mats Seuntjens, topschutter Wout Weghorst en Levi Garcia zijn nieuw in de ploeg.