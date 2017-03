Vier doelpunten Dost bij Sporting

TONDELA - Bas Dost heeft zaterdag een zeldzaam productieve avond beleefd in de Portugese competitie. De spits van Sporting Portugal maakte tegen CD Tondela liefst vier doelpunten: 1-4. De 27-jarige international van het Nederlands elftal voerde zijn totaal dit seizoen in Portugal op naar 22 doelpunten, waarmee hij de topschutterslijst aanvoert.

Door ANP - 11-3-2017, 23:39 (Update 11-3-2017, 23:39)

De aanvalsleider van Sporting opende na een half uur de score, door een voorzet van Daniel Podence langs de keeper van Tondela te knallen. Kort na de gelijkmaker van Jhon Murillo zette Dost de bezoekers weer op voorsprong. In de 71e en 78e minuut benutte de lange Nederlander twee strafschoppen, waarmee hij voor een onvervalste hattrick zorgde. Dost werd de eerste speler met vier doelpunten in een Portugese competitiewedstrijd sinds de Braziliaanse spits Liédson in 2010, ook voor Sporting.

In blessuretijd liet Dost de kans liggen op zijn vijfde treffer. Zijn derde strafschop van de wedstrijd werd gestopt door keeper Claudio Ramos. Sporting staat op de derde plaats in de competitie, elf punten achter koploper FC Porto.