Faik moet zege Excelsior bekopen met voortand

ROTTERDAM - Excelsior had zaterdag eindelijk weer wat te vieren, maar middenvelder Hicham Faik lachte na de winst op sc Heerenveen (4-1) als een boer met kiespijn. Faik was bij een botsing met ploeggenoot Jurgen Mattheij een voortand verloren. ,,Ik heb lang naar die tand op het veld gezocht, ik vind tanden heel belangrijk en het liefst houd ik mijn eigen tanden'', zei Faik. ,,Maar helaas kon ik 'm niet meer vinden.''

Door ANP - 11-3-2017, 23:31 (Update 11-3-2017, 23:31)

Faik en Mattheij zagen elkaar bij een hoge bal even over het hoofd en botsten tegen elkaar. Het kostte de verdediger een snee in zijn hoofd en de middenvelder een voortand. ,,Jurgen heeft een klein wondje. Ik zit er denk ik meer mee dan hij'', zei Faik. ,,In de kleedkamer zeiden ze dat zoiets goed te herstellen is. Ik hoop zo snel mogelijk een nieuwe tand te krijgen. Maar goed, de drie punten zijn voor ons het belangrijkste.''