ANP Ritzmaier breekt onderarm

DEVENTER - Middenvelder Marcel Ritzmaier van Go Ahead Eagles heeft zaterdag in de competitiewedstrijd tegen PSV zijn onderarm gebroken. De Oostenrijker, die door PSV is verhuurd aan Go Ahead, raakte na een half uur geblesseerd toen hij na een botsing ongelukkig op zijn rechterarm landde. Medisch onderzoek wees uit dat er een breuk in het bot zit.

Door ANP - 11-3-2017, 23:00 (Update 11-3-2017, 23:00)

Ritzmaier moest zich laten vervangen door Rochdi Achenteh, die kort daarna met een overtreding op Davy Pröpper een strafschop veroorzaakte. Go Ahead Eagles boog uiteindelijk in de eigen Adelaarshorst met 3-1 voor de regerend kampioen uit Eindhoven.

Ritzmaier is een vaste waarde in het elftal van trainer Hans de Koning, de laatste weken als linksback. De Koning hoopt dat de Oostenrijker ondanks diens armbreuk wel snel weer kan spelen.