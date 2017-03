Griezmann redt Atlético met late treffer

GRANADA - Atlético Madrid heeft zaterdag de druk op Sevilla in de Spaanse voetbalcompetitie opgevoerd. Dat was te danken aan Antoine Griezmann. De Franse aanvaller maakte in de uitwedstrijd tegen het laaggeklasseerde Granada in de 84e minuut het enige doelpunt: 0-1. Eerder op zaterdag kwam Sevilla tegen Leganés niet verder dan 1-1.

Door ANP - 11-3-2017, 22:46 (Update 11-3-2017, 22:46)

Sevilla heeft, met nog elf speelronden te gaan, nog vijf punten voorsprong op Atlético.

Atlético ontvangt woensdag Bayer Leverkusen in de achtste finales van de Champions League. Het elftal van trainer Diego Simeone won het eerste duel met de Duitsers met 4-2.