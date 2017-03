Eerste zege Excelsior in bijna vier maanden

ROTTERDAM - Excelsior heeft na bijna vier maanden weer eens een overwinning kunnen vieren in de eredivisie. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag deed dat zaterdag tegen het dolende sc Heerenveen zelfs met duidelijke cijfers: 4-1. De Rotterdammers kregen daardoor weer even wat lucht in de strijd tegen degradatie.

Door ANP - 11-3-2017, 22:40 (Update 11-3-2017, 22:44)

De laatste zege van Excelsior dateerde van 19 november, tegen stadgenoot Sparta (3-2). Daarna volgden vijf nederlagen en zeven remises. De onderkant van de ranglijst kwam daardoor steeds dichterbij voor het elftal van Van der Gaag, dat zaterdag in Heerenveen echter een tegenstander trof die flink uit vorm is. De Friese ploeg van Jurgen Streppel stond bij het ingaan van de winterstop nog op de vierde plaats, maar is de laatste weken door een reeks nederlagen weggezakt.

Heerenveen toonde recent wel wat herstel door een overwinning op Roda JC, maar op Woudestein gaven de Friezen weer niet thuis. Vooral verdedigend ging er van alles mis. Rechtsbuiten Stanley Elbers van Excelsior gleed in de vijftiende minuut simpel langs zijn bewaker Lucas Bijker en trapte de bal in de verre hoek langs keeper Erwin Mulder. Kort voor rust liet Joost van Aken zich in de lucht aftroeven door Jurgen Mattheij, die uit een hoekschop de 2-0 binnenkopte.

Donderspeech

Ongetwijfeld zal Streppel in de pauze met een donderspeech geprobeerd hebben zijn ploeg op scherp te zetten, maar na amper vijf minuten spelen in de tweede helft was de wedstrijd helemaal beslist. De Rotterdamse spits Mike van Duinen kon de bal tussen de verdedigers Van Aken en Jerry St. Juste in aannemen en breed leggen op de opgekomen linksback Milan Massop, die zijn eerste doelpunt in de eredivisie liet aantekenen: 3-0.

Streppel stuurde 'stormram' Henk Veerman nog het veld in, maar spannend werd het niet meer in Kralingen, ook niet nadat Luciano Slagveer iets had teruggedaan namens Heerenveen. Invaller Nigel Hasselbaink tekende in blessuretijd voor de 4-1.