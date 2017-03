Cocu: moesten ons even herpakken

DEVENTER - PSV heeft dit seizoen in een aantal eredivisiewedstrijden moeite om een voorsprong vast te houden. Ook tegen Go Ahead Eagles lieten de Eindhovenaren de tegenstander zaterdag langszij komen. Met twee doelpunten in het laatste half uur won PSV alsnog vrij overtuigend in Deventer: 1-3.

Door ANP - 11-3-2017, 22:24 (Update 11-3-2017, 22:24)

,,We hebben vandaag veel energie in de wedstrijd gestoken. Veel druk gezet. We hebben ze geen minuut laten voetballen. Na de tegengoal hadden we twee of drie minuten nodig om ons te herpakken. We drongen Go Ahead vanuit de organisatie terug op eigen helft en maakten drie goede goals'', keek trainer Phillip Cocu terug op de wedstrijd. ,,De concurrenten spelen nog dit weekend. We vechten eerst voor de tweede plek.''

PSV heeft na zaterdag vijf punten minder dan koploper Feyenoord en één minder dan nummer twee Ajax.

Siem de Jong, oud-speler van Ajax, had zaterdag met het openingsdoelpunt (strafschop) een belangrijk aandeel in de overwinning. Ook Luuk de Jong scoorde. ,,Ik ben blij voor mijn broer dat hij scoorde. Een belangrijke. Ik had er zelf nog één meer mogen maken'', aldus Siem de Jong.