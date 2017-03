Broers De Jong houden PSV in de race

ANP Broers De Jong houden PSV in de race

DEVENTER - PSV blijft Feyenoord en Ajax in het vizier houden. De Eindhovenaren wonnen zaterdag voor de achtste keer in negen wedstrijden na de winterstop en voerden de druk op de nummers één en twee van de eredivisie weer op.

Door ANP - 11-3-2017, 21:54 (Update 11-3-2017, 21:54)

De broers Siem en Luuk de Jong maakten in Deventer tegen Go Ahead Eagles (1-3) het verschil. Siem de Jong kreeg het vertrouwen van trainer Phillip Cocu, waardoor Marco van Ginkel genoegen moest nemen met een rol als reserve. De middenvelder scoorde sinds hij in de winterstop op huurbasis van Chelsea overkwam in bijna elke wedstrijd. Tegen Feyenoord viel Van Ginkel twee weken terug echter uit met een knieblessure. Tijdens zijn korte afwezigheid won PSV vorige week met 4-0 van Roda JC en uitgerekend Siem de Jong (de vervanger van Van Ginkel) was tweemaal trefzeker. Cocu zag daarom geen reden wijzigingen in zijn ploeg door te voeren.

Dat de oudste van de broers De Jong ook tegen Go Ahead weer kon scoren, was deels te danken aan Rochdi Achenteh. De verdediger kwam na een half uur als invaller voor de geblesseerde Marcel Ritzmaier in het veld. Vijf minuten voor de pauze beging Achenteh een domme overtreding door Davy Pröpper opzichtig aan zijn shirtje te trekken. De PSV'er had op dat moment al één voetbalschoen verloren en was niet in een positie dat hij kon scoren. Scheidsrechter Kevin Blom kon niets anders doen dan een strafschop geven. De Jong schoof de bal beheerst in het doel.

Uitspelen

PSV wilde de wedstrijd tegen de degradatiekandidaat na rust uitspelen, maar dat gaat de Eindhovenaren dit seizoen vaak moeilijk af. Ook nu gaf het de tegenstander de kans terug te komen in de wedstrijd. Op aangeven van Daniel Crowley maakte Elvis Manu van dichtbij gelijk: 1-1.

Puntenverlies voor PSV bleef echter uit. Luuk de Jong scoort na de winterstop steeds makkelijker en tegen Go Ahead was de clubtopscorer van vorig seizoen in de 61e minuut weer trefzeker. Na een voorzet van Santiago Arias kon De Jong de bal binnenglijden.

Trainer Hans de Koning bracht de lange aanvaller Leon de Kogel in de ploeg om de gelijkmaker te forceren, maar die bleef uit. Andrés Guardado profiteerde in de slotfase van de weggegeven ruimte: 1-3.