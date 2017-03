Arsenal verslaat Lincoln in kwartfinale beker

LONDEN - De FA Cup moet het seizoen van Arsenal nog enigszins redden. Het elftal van de zwaar bekritiseerde trainer Arsène Wenger bereikte zaterdag de halve finales door een thuiszege op Lincoln City, dat uitkomt in de Conference National, het vijfde niveau in het Engelse voetbal.

Door ANP - 11-3-2017, 20:39 (Update 11-3-2017, 20:46)

Arsenal versloeg de veredelde amateurs met 5-0. Lincoln leek de rust te gaan halen met een gelijke stand, maar in de blessuretijd van de eerste helft opende Theo Walcott alsnog de score voor Arsenal.

Olivier Giroud haalde de spanning vroeg in de tweede helft uit het duel. Luke Waterfall (eigen doelpunt), Alexis Sánchez en Aaron Ramsey bepaalden de eindstand op 5-0.

Onvrede

De ruime zege kon de onvrede bij de fans van Arsenal niet echt wegnemen. Na de zware afstraffingen in de achtste finales van de Champions League door Bayern München (twee keer 5-1) is het geduld met Wenger bij de meesten op. Tweehonderd fans hielden voor de wedstrijd zelfs een protestactie. Met spandoeken, met teksten als 'Wenger Out' en 'Wexit', liepen zij richting het stadion. Die groep supporters wil niet dat de 67-jarige Fransman een nieuw contract krijgt. De huidige verbintenis met Wenger loopt deze zomer af.

Eerder op zaterdag plaatste Manchester City zich al voor de halve eindstrijd van de FA Cup, door met 2-0 te winnen bij Middlesbrough. De twee andere kwartfinales zijn zondag (Tottenham Hotspur - Millwall) en maandag (Chelsea - Manchester United).