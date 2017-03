Havenaar kopt ADO naar eerste zege in 2017

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft zaterdagavond dan eindelijk de eerste overwinning van 2017 kunnen vieren. De ploeg van de nieuwe trainer Alfons Groenendijk versloeg NEC met 1-0. Twintig minuten voor tijd kopte invaller Mike Havenaar na een vrije trap van Ruben Schaken het enige doelpunt binnen.

Door ANP - 11-3-2017, 20:33 (Update 11-3-2017, 20:45)

Dankzij die drie punten staan de Hagenaars niet langer op de laatste plaats in de eredivisie. Voor ADO was het de eerste overwinning sinds Groenendijk het overnam van de ontslagen Zeljko Petrovic. De groen-gele brigade won op 18 december voor het laatst, toen van Sparta Rotterdam.

Bij NEC keerde Jay-Roy Grot terug in de basis. De achttienjarige spits stond een paar weken aan de kant met een enkelblessure. ADO Den Haag moest het doen zonder de geschorste Wilfried Kanon. Groenendijk gaf in de punt van de aanval Guyon Fernandez de voorkeur boven Havenaar.

Rayhi

De thuisclub had in de eerste helft het meeste balbezit, maar dat leverde geen enkele serieuze kans op. NEC was bij tegenstoten veel gevaarlijker. De behendige Mohamed Rayhi schoot op de lat. In de laatste tien minuten voor rust behoedde doelman Robert Zwinkels de Hagenaars tweemaal voor een achterstand. Hij bracht redding bij acties van Gregor Breinburg en Grot.

In de beginfase van de tweede helft kreeg ADO Den Haag wel mogelijkheden. Edouard Duplan strandde op doelman Joris Delle en Tom Trybull faalde in kansrijke positie. Aan de andere kant verzuimde Ali Messaoud de openingstreffer te maken. De net ingevallen Havenaar brak in de 72e minuut de score eindelijk open. De Japanner kopte een vrije trap van Schaken achter Delle.

In de spannende slotfase hield ADO Den Haag stand, ondanks een offensief van NEC. Met de eerste zege van dit kalenderjaar verliet de ploeg van Groenendijk de laatste plaats.