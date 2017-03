Ancelotti ruikt de titel met Bayern München

ANP Ancelotti ruikt de titel met Bayern München

MÜNCHEN - Trainer Carlo Ancelotti van Bayern München bekeek zaterdag na de winst op Eintracht Frankfurt (3-0) met een brede glimlach de andere uitslagen in de Bundesliga. De Italiaan zag dat concurrent RB Leipzig had verloren van VfL Wolfsburg (0-1), waardoor de voorsprong van zijn ploeg groeide naar tien punten. Het gat met Borussia Dortmund, dat met 2-1 verloor bij Hertha BSC, groeide zelfs tot zestien punten.

Door ANP - 11-3-2017, 19:58 (Update 11-3-2017, 19:58)

,,Dit was een mooie dag voor ons, met goede resultaten in de andere stadions'', zei Ancelotti. Het lijkt een kwestie van tijd tot 'Der Rekordmeister' de vijfde landstitel op rij kan vieren. Tien wedstrijden voor het einde van de competitie heeft Bayern alle concurrenten van zich afgeschud. ,,We hebben een goede voorsprong, maar we moeten gefocust blijven. Er zijn nog veel wedstrijden te gaan'', aldus de Italiaan.

Andries Jonker vierde zijn eerste overwinning als trainer van Wolfsburg. ,,Het was een echte vechtwedstrijd, waarin we tot de laatste seconde gas hebben gegeven. Voor vandaag was dat genoeg, maar we moeten wel beter gaan voetballen'', aldus Jonker.