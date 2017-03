Late zege Galatasaray met invaller Sneijder

ANP Late zege Galatasaray met invaller Sneijder

ISTANBUL - Galatasaray heeft zaterdag in de Turkse voetbalcompetitie weer eens een thuiswedstrijd gewonnen. Tegen Gençlerbirligi ging dat moeizaam. Selçuk Inan nam in de slotminuut het winnende doelpunt voor zijn rekening: 3-2.

Door ANP - 11-3-2017, 19:19 (Update 11-3-2017, 19:19)

Wesley Sneijder startte op de bank bij Galatasaray, maar kwam in de 72e minuut (bij een stand van 2-2) in het veld. Bondscoach Danny Blind nam de middenvelder afgelopen week niet op in zijn voorlopige selectie voor de komende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije, omdat Sneijder nog niet 100 procent fit is.

Galatasaray had de vorige twee thuiswedstrijden in de competitie, tegen Kayserispor en Besiktas, verloren. Na de late zege op Gençlerbirligi is Galatasaray weer derde op de ranglijst, met twee punten voorsprong op Fenerbahçe. De ploeg van coach Dick Advocaat versloeg vrijdag Alanyaspor met 3-2.