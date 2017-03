Van Ginkel op de bank bij PSV

ANP Van Ginkel op de bank bij PSV

DEVENTER - PSV begint zaterdag in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles in de eredivisie met dezelfde elf basisspelers als vorig weekeinde. Toen won de regerend landskampioen met 4-0 van Roda JC.

Door ANP - 11-3-2017, 18:49 (Update 11-3-2017, 18:49)

Marco van Ginkel ontbrak toen met een knieblessure. De huurling van Chelsea is inmiddels weer fit, maar trainer Phillip Cocu laat de middenvelder tegen de Deventenaren buiten zijn basisploeg. Siem de Jong verving Van Ginkel tegen Roda en nam twee van de vier treffers voor zijn rekening.

PSV profiteerde vorige week van het puntenverlies van Feyenoord en Ajax en hoopt toch weer mee te gaan doen in de strijd om het kampioenschap. Met nog negen speelronden op het programma, is de achterstand op Feyenoord acht punten en op Ajax vier.