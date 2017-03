Monaco verstevigt koppositie in Frankrijk

MONACO - AS Monaco heeft zaterdag de koppositie in de Franse voetbalcompetitie verstevigd. De ploeg van trainer Leonardo Jardim versloeg Girondins Bordeaux in het eigen Stade Louis II met 2-1. Monaco vergrootte de voorsprong op Olympique Nice, dat vrijdag niet verder was gekomen dan 2-2 tegen Caen, tot vijf punten.

Door ANP - 11-3-2017, 18:42 (Update 11-3-2017, 18:42)

Met het oog op de return in de achtste finales van de Champions League tegen Manchester City besloot Jardim zijn spits Radamel Falcao rust te geven. De Colombiaanse topscorer kwam na 65 minuten alsnog in het veld, omdat het op dat moment nog steeds 0-0 stond. Tien minuten later leidde de thuisclub met 2-0. Op aangeven van Falcao opende Kylian Mbappé de score, even later tekende João Moutinho voor de tweede treffer.

Girondins Bordeaux kwam terug in de wedstrijd via een doelpunt van Diego Rolán, maar Monaco trok de zege over de streep. De koploper van de Ligue 1 ontvangt woensdag Manchester City in de Champions League. Na de 5-3 in Engeland moet Monaco minimaal twee keer scoren om de kwartfinales te halen.