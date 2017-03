Neymar na heldenrol aan de kant bij Barcelona

BARCELONA - FC Barcelona moet het zondag in de uitwedstrijd tegen Deportivo la Coruña mogelijk stellen zonder Neymar. De Braziliaanse aanvaller, woensdag de held van de Catalanen tijdens het sensationeel verlopen duel met Paris Saint-Germain, ontbrak zaterdag op de training vanwege spierklachten in zijn linkerbeen. Zijn landgenoot Rafinha kampt met buikgriep en liet zich daarom ook niet op het veld zien.

Door ANP - 11-3-2017, 18:36 (Update 11-3-2017, 18:36)

Neymar leidde Barcelona woensdag in Camp Nou naar een 6-1-zege op 'PSG', precies genoeg om de kwartfinales van de Champions League te halen. De Braziliaan scoorde in de slotfase uit een vrije trap en een strafschop en leverde in de laatste seconden van de blessuretijd de assist bij het beslissende doelpunt van Sergi Roberto.

,,Neymar ontwikkelt zich goed bij ons, hij is nu een van de beste spelers ter wereld'', zei trainer Luis Enrique zaterdag. Barcelona heeft aan kop van La Liga één punt meer dan Real Madrid, dat wel een wedstrijd minder speelde. De Madrilenen ontvangen zondag Real Betis.