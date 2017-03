Everton schudt concurrent af

ANP Everton schudt concurrent af

LIVERPOOL - Everton heeft zaterdag de zevende plaats in de Premier League stevig in handen genomen. De ploeg van manager Ronald Koeman versloeg West Bromwich Albion op het eigen Goodison Park met 3-0 en sloeg daarmee een gat van zeven punten met de opponent, die achtste staat. De zevende positie levert aan het einde van het seizoen waarschijnlijk een ticket voor de Europa League op, al is dat wel afhankelijk van de uitkomst van het toernooi om de FA Cup.

Door ANP - 11-3-2017, 18:08 (Update 11-3-2017, 18:10)

Everton sloeg kort voor rust twee keer toe. De Belg Kevin Mirallas opende in de 39e minuut de score, enkele minuten later tikte Morgan Schneiderlin de 2-0 binnen. De Franse middenvelder kon na een sterke actie van Romelu Lukaku zijn eerste doelpunt voor Everton maken. Lukaku zelf tekende in de slotfase voor de 3-0, zijn negentiende treffer dit seizoen in de Premier League. De Belgische spits voert nu samen met Harry Kane de topscorerslijst aan.

Onderin de Engelse topcompetitie boekte Hull City een belangrijke zege op Swansea City: 2-1. De Senegalese invaller Oumar Niasse maakte beide doelpunten voor de thuisclub. Bij Swansea had Leroy Fer een basisplaats, Luciano Narsingh was invaller. De ploeg uit Wales staat met 27 punten net boven de degradatiestreep, Hull City met 24 net er onder.

Bournemouth versloeg West Ham United met 3-2. De Noorse aanvaller Joshua King was de grote man. Hij miste in de openingsfase een strafschop, iets wat ploeggenoot Benik Afobe kort voor rust ook deed. King wist alsnog drie keer te scoren, waarvan de beslissende in de laatste minuut.