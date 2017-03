City naar halve finale FA Cup

MIDDLESBROUGH - Manchester City heeft zaterdag als eerste club de halve finales van de FA Cup bereikt. Het elftal van trainer Pep Guardiola won de uitwedstrijd bij Middlesbrough (2-0).

11-3-2017

David Silva en Sergio Agüero maakten het verschil voor City. Agüero vierde zijn dertiende treffer in veertien optredens in de FA Cup. Marten de Roon speelde de hele wedstrijd voor Middlesbrough. Hij kreeg in de slotfase een gele kaart.

Arsenal - Lincoln City, Tottenham Hotspur - Millwall en Chelsea - Manchester United zijn de andere kwartfinales van het belangrijkste bekertoernooi in het Engelse voetbal.