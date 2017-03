Aanvoerder Russische voetbalelftal stopt

ANP Aanvoerder Russische voetbalelftal stopt

MOSKOU - Hoewel er twee grote toernooien in eigen land in het verschiet liggen, heeft de aanvoerder van het Russische voetbalelftal besloten te stoppen als international. De 34-jarige verdediger Vasili Berezoetski wil zich in de nadagen van zijn carrière volledig focussen op zijn club CSKA Moskou. ,,Ik wens de spelers en staf veel succes op de komende twee toernooien'', zei Berezoetski vrijdag.

Door ANP - 10-3-2017, 23:55 (Update 10-3-2017, 23:55)

Rusland organiseert komende zomer de Confederations Cup, het continentale kampioenschap dat dient als voorbereiding op het WK van volgend jaar. Als gastheren zijn de Russen daar automatisch voor geplaatst.

Berezoetski fungeerde de laatste jaren als aanvoerder van zijn land. Sinds zijn debuut in 2003 speelde de verdediger 101 interlands, waarin hij vijf doelpunten maakte. Met zijn laatste treffer bezorgde hij Rusland vorig jaar op het EK in Frankrijk een punt tegen Engeland (1-1).