Kruiswijk: na 25.318 minuten scoren is lekker

ANP Kruiswijk: na 25.318 minuten scoren is lekker

ARNHEM - Ook na zijn eerste doelpunt ooit als profvoetballer bleef Arnold Kruiswijk nuchter als altijd. ,,De mensen er omheen maken zich er drukker om dan ik, ik was er helemaal niet mee bezig'', zei de 32-jarige verdediger bij FOX Sports na zijn 'historische' treffer vrijdag tegen Sparta Rotterdam (5-0).

Door ANP - 10-3-2017, 23:27 (Update 10-3-2017, 23:27)

Kruiswijk nam kort voor rust de derde treffer van Vitesse voor zijn rekening. ,,Hoeveel minuten ik hierop heb moeten wachten? Ik weet het niet precies'', zei de Groninger, die enkele weken terug het record op zijn naam kreeg van de veldspeler met de meeste minuten in de eredivisie zonder doelpunt. De teller stopte vrijdag in zijn 304e eredivisiewedstrijd bij 25.318 minuten. ,,Dat zijn er heel veel. Maar dat maakt het gevoel alleen maar lekkerder. Normaal gesproken spring ik een medespeler die gescoord heeft om zijn nek, nu deden mijn ploeggenoten dat bij mij. Het leek wel of zij nog gelukkiger waren dan ik.''

In de slotfase kreeg de uitbundig toegezongen Kruiswijk een publiekswissel. ,,Leuk natuurlijk. Hier ga ik het weekeinde even lekker van genieten. Maar volgende week ga ik gewoon weer hard werken.''