ANP Juventus met late strafschop langs AC Milan

TURIJN - Juventus heeft vrijdag de topontmoeting met AC Milan in de Serie A op de valreep gewonnen. De blessuretijd was in Turijn al verstreken toen de thuisclub een strafschop kreeg, nadat de Milanese aanvoerder Mattia De Sciglio de bal in het zestienmetergebied tegen zijn arm had gekregen. Paulo Dybala schoot de 'Oude Dame' vanaf elf meter naar de winst: 2-1.

Door ANP - 10-3-2017, 22:53 (Update 10-3-2017, 23:07)

De trotse koploper van de Italiaanse competitie ontsnapte daardoor ternauwernood aan het tweede puntenverlies op rij. Vorige week had Juventus bij Udinese genoegen moeten nemen met een punt (1-1). Dybala zorgde vrijdag met zijn late treffer ervoor dat de ploeg van trainer Massimiliano Allegri een gat van elf punten met AS Roma sloeg. De ploeg van Kevin Strootman speelt zondag tegen Palermo.

Juventus nam tegen Milan na een half uur de leiding via een doelpunt van de Marokkaanse verdediger Medhi Benatia. Carlos Bacca, de Colombiaanse spits van Milan, trok de stand kort voor rust gelijk. In de tweede helft regende het wel kaarten, maar geen doelpunten. De Argentijnse middenvelder José Sosa van de bezoekers werd in de blessuretijd met rood van het veld gestuurd. Gonzalo Higuain was daarna heel dicht bij de winnende treffer voor Juventus, maar zijn omhaal vloog rakelings langs het doel.

De vijf minuten extra tijd waren al voorbij toen een voorzet van Stephan Lichtsteiner van dichtbij tegen de arm van De Sciglio kwam. Scheidsrechter Davide Massa wees naar de stip, tot woede van de Milanezen. Dybala bleef koel en trapte de bal strak in de hoek, waarna direct het laatste fluitsignaal klonk.