ANP VVV heeft makkelijke avond tegen tien man

VENLO - VVV-Venlo heeft vrijdag een makkelijke avond beleefd tegen Fortuna Sittard. In Venlo kwam de koploper van de Jupiler League na een half uur in overtal te staan na een rode kaart voor de bezoekers. Mede dankzij een hattrick van Ralf Seuntjens won VVV met 4-1.

Door ANP - 10-3-2017, 22:01 (Update 10-3-2017, 22:01)

Na een kwartier zorgde de topscorer van de Jupiler League van afgelopen seizoen voor de voorsprong van VVV. Een half uur later was de wedstrijd beslist. Ondanks de snelle gelijkmaker kwam Fortuna vijf minuten later toch weer op achterstand en de rode kaart na een half uur nam alle hoop voor de gasten uit Sittard weg. De Bulgaar Kamen Hadzhiev kreeg binnen zeven minuten twee gele kaarten. Seuntjens zorgde nog voor rust voor 3-1 en maakte na een uur zijn derde van de avond.

VVV kwam door de winst op 66 punten uit 29 duels en is weer een wedstrijd dichter bij het kampioenschap en promotie naar de eredivisie.