ANP Duur puntenverlies Nice in Franse titelstrijd

NICE - Olympique Nice heeft zichzelf vrijdag een slechte dienst bewezen in de Franse titelrace. Thuis tegen Caen kwam Nice niet verder dan 2-2.

Door ANP - 10-3-2017, 21:03 (Update 10-3-2017, 21:03)

In de 36e minuut noteerde Caens clubtopscorer Ivan Santini zijn twaalfde competitiedoelpunt van het seizoen. Net na rust maakte de andere spits, de achttienjarige Yann Karamoh, de tweede van Caen. Twintig minuten voor tijd zorgde Mario Balotelli voor de aansluitingstreffer en niet veel later trok de Griek Anastasios Donis de stand gelijk. Nice kon het veldoverwicht niet omzetten in nog een doelpunt en liep zo averij op in de strijd om het Franse kampioenschap.

Nice staat nu tweede in de Ligue 1 met 63 punten uit 29 wedstrijden, een punt meer dan Paris Saint-Germain, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld. AS Monaco leidt de titelrace met 65 punten en komt zaterdag nog in actie.