Fenerbahçe zet vroege achterstand om in winst

ALANYA - Dick Advocaat heeft met zijn Fenerbahçe vrijdagavond een vroege achterstand van 2-0 omgebogen in een overwinning: 2-3. In de uitwedstrijd tegen Alanyaspor zorgden de Braziliaan Fernandão en de Marokkaan Aatif Chahechouhe voor de doelpunten namens de club uit Istanbul. Oud-ADO Den Haag-speler Kenneth Omeruo leidde met een eigen doelpunt de comeback van Fenerbahçe in.

Door ANP - 10-3-2017, 20:32 (Update 10-3-2017, 20:32)

Trainer Advocaat gunde Jeremain Lens negentig speelminuten en liet Robin van Persie een half uur voor het einde van de wedstrijd invallen voor doelpuntenmaker Fernandão. De Nederlands-Surinaamse spits Glynor Plet bleef bij Alanyaspor de hele wedstrijd op de bank zitten.

Fenerbahçe passeert door de overwinning Galatasaray, dat zaterdag speelt, op de ranglijst en staat nu derde met 44 punten uit 24 wedstrijden. De ploeg van Advocaat heeft een achterstand van twaalf verliespunten op koploper Besiktas.