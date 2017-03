Vitesse met Room en Kruiswijk tegen Sparta

ANP Vitesse met Room en Kruiswijk tegen Sparta

ARNHEM - Doelman Eloy Room en verdediger Arnold Kruiswijk keren vrijdagavond terug in de basisploeg van Vitesse voor de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Room miste vorige week de verloren uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (3-1) vanwege liesklachten, Kruiswijk stond ruim een maand geblesseerd aan de kant.

Door ANP - 10-3-2017, 19:25 (Update 10-3-2017, 19:25)

De terugkeer van linksback Kruiswijk gaat ten koste van Kelvin Leerdam, die op de bank is gezet. Kevin Diks verhuist van de linker- naar de rechterkant. De Braziliaan Nathan vervangt op het middenveld de geblesseerde Adnane Tighadouini.

Bij Sparta begint Mathias Pogba om 20.00 uur opnieuw in de spits. De Fransman maakte vorige week het enige doelpunt in de gewonnen stadsderby tegen Feyenoord (1-0). Vitesse en Sparta stonden ruim een week geleden ook tegenover elkaar, toen in de halve finale van de beker. De Arnhemmers wonnen met 2-1, dankzij twee treffers van Lewis Baker.